Президент России Владимир Путин, выступая на праздновании Дня Москвы, заявил, что Россия ведет «справедливую, праведную войну». Он поблагодарил москвичей за готовность «сражаться и трудиться во имя Отечества», передает ТАСС.

В своем поздравлении Владимир Путин назвал Москву лучшим городом на земле, а также поблагодарил управленцев за грамотную работу.

Также глава государства указал на масштабную материально-техническую поддержку со столичных предприятий. Более пятисот промышленных объектов города обеспечивают непрерывный выпуск критически важной продукции для нужд фронта.

«Десятки тысяч москвичей отважно сражаются на передовой. Как это уже не раз происходило в истории, Москва стала крепким тылом армии России», — подчеркнул глава государства.

Отдельно президент отметил организацию медицинской помощи. Военнослужащие, получившие ранения, проходят лечение и реабилитацию в клиниках Москвы. Сотни столичных врачей, специалистов экстренных служб и строителей ежедневно работают, оказывая необходимую поддержку жителям Донбасса и других новых территорий.

Ранее сообщалось, что канал Путина в мессенджере МАХ набрал почти 300 тыс. подписчиков за сутки.