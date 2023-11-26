Путин поздравил диктора Шатилову с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин передал свои поздравления с 85-летним юбилеем известной советской и российской телеведущей и радиоведущей, народной артистке РСФСР Анне Шатиловой.

В торжественной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что артистка заслуженно считается легендой отечественного телевидения.

Анна Шатилова отмечает свое 85-летий 26 ноября, в воскресенье.

«За годы творческого пути Вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», – следует из поздравительной телеграммы президента.

Путин пожелал артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анна Шатилова родилась в 1938 году. С 1962 по 1995 годы она была диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Она известна своей работой в таких программах как «Время», «Новости», «Голубой огонек», «Говорите по-русски» в Японии. Шатилова была ведущей Международного фестиваля телевизионных программ о народном творчестве «Радуга», ежегодные церемоний открытия и закрытия Международного телекинофорума «Вместе» в Ялте, а также церемоний вручения премии «Человек года».