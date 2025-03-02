Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление Бадру Гунбе в связи с его победой на выборах президента Абхазии, как сообщили в Кремле.

В поздравительном обращении президент Российской Федерации выразил надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией, основанные на дружбе и сотрудничестве, будут и дальше развиваться на благо народов обеих стран.

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — говорится на сайте Кремля.

В Абхазии накануне завершился второй тур президентских выборов, результаты которого показали победу Бадры Гунбы. Он набрал 54,73% голосов, что эквивалентно 54 954 голосам из общего числа, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

Адгур Ардзинба, главный оппонент Гунбы, смог собрать 41,54% голосов — под его именем подписались 41 708 человек. Явка на выборах была довольно высокой, отметил Маршан. В голосовании приняло участие 70% граждан Абхазии — это 100 412 человек.