Путин поздравил Исторический музей Южного Урала с юбилеем

1 июля учреждение отмечает круглую дату – 100 лет со дня официального открытия. В этот день в музее пройдут праздничные мероприятия.

«Как и большинство отечественных музеев, ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлечёнными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале», – говорится в сообщении.

В поздравлении глава государства также отметил уникальные коллекции музея, которые отражают богатую историю региона с древних времен до сегодняшних дней. Путин добавил, что коллектив музея достойно выполняет свою работу, реализуя различные программы, в том числе – образовательные и информационные.

К своему юбилею Исторический музей Южного Урала выпускает книгу «Первый музей в Челябинске». Ее написал главный хранитель музея Ирина Ивлеева. Директором музея является Владимир Богдановский. Основал исторический музей Иван Горохов.

Ранее руководство музея сообщило, что к празднованию 100-летия в музее будут обновлены выставки. В них, в том числе, будут использоваться современные выставочные технологии.