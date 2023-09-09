Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием создания Северной Кореи

Глава российского государства выразил уверенность в том, что Россия и Северная Корея и дальше будут углублять экономические и военные связи. В продолжение темя Путин напомнил, что Советский Союз был первым государством, признавшим Северную Корею как новое и независимое государство.

«С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – цитирует поздравление Путина северокорейское государственное радио «Голос Кореи».

Президент РФ также в своем поздравлении пожелал гражданам КНДР – мира и благополучия, а лично Ким Чен Ыну здоровья и успехов на посту главы государства.

Накануне стало известно, что КНДР впервые спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подводную лодку.