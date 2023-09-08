КНДР впервые спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подводную лодку

Как информирует радио «Голос Кореи» со ссылкой на инсайд из Пхеньяна, это первая северокорейская субмарина, которая снабжена тактическим ядерным оружием (ТЯО).

Напомним, ранее посол Пхеньяна в Москве Син Хон Чхол заявил, что Северная Корея и дальше намерена укреплять «боевое товарищество» с Россией.

«Северная Корея спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием», - приводится в публикации.

Накануне стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует планирует посетить Россию в сентябре и встретиться с президентом Владимиром Путиным.