КНДР впервые спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подводную лодку
Фото: [АО "Адмиралтейские верфи"]
Как информирует радио «Голос Кореи» со ссылкой на инсайд из Пхеньяна, это первая северокорейская субмарина, которая снабжена тактическим ядерным оружием (ТЯО).
Напомним, ранее посол Пхеньяна в Москве Син Хон Чхол заявил, что Северная Корея и дальше намерена укреплять «боевое товарищество» с Россией.
«Северная Корея спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием», - приводится в публикации.
Накануне стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует планирует посетить Россию в сентябре и встретиться с президентом Владимиром Путиным.