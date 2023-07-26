Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил российского кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Мукасею исполнилось 85 лет.

Глава государства отметил, что кинокартины, в которых участвовал оператор, значительно обогатили российскую культуру и кинематограф.

«Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание», – говорится в поздравлении российского президента.

Он также пожелал Мукасею здоровья и успехов.

Мукасей родился в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербурге). Работал над съемками советских и российских фильмов. Лауреат Государственной премии СССР, а также заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2009 году был удостоен звания народного артиста России.

Мукасей входит в Президиум Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Премия киноакамедии учреждена в 1987 году и являлась главной кинопремией в России, странах СНГ и Балтии.

В марте 2014 года Мукасей подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина на Украине и в Крыму.

Мукасей женат на советской и российской актрисе Светлане Дружининой. У пары двое сыновей.

Кинооператор участвовал в сьемках таких известных фильмов как «По семейным обстоятельствам», «Чучело», «Гардемарины», «Большая перемена», «Нос», «Внимание черепаха». В качестве актера снялся в картинах «Морские рассказы», «Сватовство гусара» и «Сержант».