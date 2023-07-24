Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

На сайте Кремля сообщается, что российский лидер поговорил с коллегой из Узбекистана по телефону. Стороны подтвердили взаимные планы по развитию отношений между странами.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения», – говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин также отправил президенту Узбекистана поздравительную телеграмму.

Мирзиееву исполнилось 66 лет. Его также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону.

Мирзиеев возглавил Узбекистан в 2016 году. В декабре он одержал победу на выборах, где набрал 88,61% голосов избирателей. В 2021 году был переизбран на пост главы президента, набрав 80,41% голосов.

В 2023 году Мирзиеев также был переизбран на должность главы государства. За него проголосовало 87,05% избирателей. Эти выборы проходили 9 июля.

Последний раз Путин и Мирзиеев лично встретились на параде Победы в Москве. Тогда же с российским лидером встретились главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также премьер-министром Армении.