Путин поздравил ВДВ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Поздравительный текст опубликован на сайте Кремля в среду, 2 августа.

«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент России отметил преданность военнослужащих национальным интересам страны, а также заслуги поколений солдат и офицеров, которые достойно выполняли свой долг на благо Отчизны. Путин пожелал десантникам успехов и здоровья.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. История праздника началась с 1930 года. Тогда же на учениях ВДВ Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек.

Указ о праздновании Дня ВДВ был подписан президентом РФ в 2006 году – «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Главная цель – возрождения и развитие отечественных воинских традиций, а также поднятие престижности службы в армии.

Ранее РИА Новости сообщили, что военнослужащие, которые работают в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сняли ролик в преддверии Дня ВДВ.

Воздушно-десантные войска участвуют в СВО с момента ее начала. В начале бойцы ВДВ выполняли задачи в Киевской области, где вытеснили из населенного пункта вблизи украинской столицы военнослужащих националистических батальонов и ВСУ.