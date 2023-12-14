Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье

Льготную ипотеку в новых российских регионах нужно распространить и на вторичное жилье, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Сейчас льготная ипотека в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — распространяется только на новое жилье. Ставка по льготной программе составляет не более двух процентов.

«Нового жилья там (в новых регионах РФ. — прим. ред.) строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в этом году в федеральный бюджет от новых регионов поступило сто семь миллиардов рублей.