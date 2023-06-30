Путин предложил считать, что Дербент старше на три тысячи лет

Президент России Владимир Путин предложил считать Дербент старше на три тысячи лет. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время пресс-подхода.

Слова Меликова приводят РИА Новости.

«Вы наверно слышали в прямом эфире как Владимир Владимирович отзывался о Дербенте и даже поправил меня: когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет», – сказал Меликов.

21 ноября 2012 года президент России Путин подписал Указ «О праздновании 2000-летия основания г. Дербента Республики Дагестан» за № 1559. В 2015 году жители Дагестана, в частности, Дербента, масштабно отпраздновали двухтысячелетие города. Несмотря на это, мнения о возрасте самого южного города России у ученых расходятся.

В 2013 году доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев в интервью «АиФ» выразил мнение о том, что Дербенту больше 2000 лет, так как на месте города еще пять тысяч лет назад существовало древнее поселение, однако стационарного населенного пункта на территории современного города не было. Так, по словам Гаджиева, на территории Дербента располагалась цитадель Нарын-кала. Ее существование относится к рубежу 4-3 тысячелетий до нашей эры.