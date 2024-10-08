Путин предложил создать почетное звание «город трудовой славы»

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на саммите СНГ предложил создать почетное звание «город трудовой славы». Это звание, по его словам, должно быть присвоено городам, которые внесли значительный вклад в Победу, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем учредить в СНГ звание города трудовой славы и наградить им населенные пункты, жители которых сыграли ключевую роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая стабильное производство военной техники. Победа в Великой Отечественной — это общее наследие всех народов Советского Союза», — подчеркнул Путин.

Создание этого звания станет символом признания и уважения к коллективному вкладу народов СНГ в Великую Отечественную войну, добавил российский президент.

Лидеры стран СНГ выразили поддержку этой инициативе, отметив важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предшественников.

Ранее Путин сообщил о росте применения национальных валют в расчетах внутри СНГ.