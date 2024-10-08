Путин сообщил о росте применения национальных валют в расчетах внутри СНГ

В рамках СНГ наблюдается увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, которая на сегодня превышает 85% и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в узком формате, передает РИА Новости.

«С удовольствием отмечаю заметное улучшение макроэкономических показателей среди стран-участниц СНГ… Совместными усилиями формируется устойчивая и независимая финансовая инфраструктура: использование национальных валют в расчетах между участниками СНГ уже составляет более 85%», — отметил Путин.

Кроме того, он указал, что в первом полугодии 2024 года совокупный ВВП стран СНГ вырос на 4,7%, а инвестиции в основной капитал увеличились на 11,2%.

«Таким образом, за первое полугодие общая экономическая активность наших стран возросла на 4,7 процента, инвестиции в основной капитал — на 11,2 процента, объем промышленного производства увеличился на 4,3 процента, грузоперевозки — на 4,9 процента, а розничная торговля — на 8,6 процента. Это в целом довольно позитивные результаты», — подчеркнул Путин.

Укрепление позиций национальных валют в расчетах способствует снижению зависимости от иностранных валют, что является важным шагом на пути к экономической независимости стран СНГ.

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