Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать в странах Африки школы, в которых дети будут изучать русский язык. Во время выступления на экономическом форуме «Россия-Африка» российский лидер также заявил, что РФ будет помогать развивать образование в Африке.

«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества», – сказал Путин.

Он отметил, что такие шаги укрепят отношения с африканскими странами. Отдельно глава государства подчеркнул, что в планах у России – нарастить набор африканцев в педагогические вузы.

Также Путин отметил, что число жителей Африки, которые учатся в российских университетах постоянно растет. По его словам, на данный момент в РФ насчитывается порядка 35 тысяч африканцев-студентов.

Саммит «Россия-Африка» стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. На нем присутствуют делегации из 49 африканских государства, в том числе 17 лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед участием в саммите Запад оказывал давление на страны Африки, которые планировали отправить своих представителей в Россию.