Путин предложил троих кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на обсуждение в народное собрание Ингушетии троих кандидатов на пост главы региона, сообщило РИА Новости.

Глава государства предложил в качестве кандидатов Алихана Арапханова, депутата народного собрания, руководителя отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, Ислама Гадиева, депутата народного собрания, председателя комитета по госстроительству и законодательству и Махмуда-Али Калиматова, который является действующим главой республики.

Уточняется, что 59-летний Арапханов является членом партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», 31-летний Гадиев — ЛДПР, а 65-летний Калиматов состоит в «Единой России».

Согласно текущему законодательству, глава Ингушетии избирается депутатами народного собрания из числа кандидатур, предложенных президентом России по представлению партий Госдумы. Избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов народного собрания.

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