Мишустин уволил Лопаткина с должности первого замглавы Байконура
Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура
Фото: [Pxhere.com]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого заместителя главы Байконура. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что Лопаткин самостоятельно попросил об увольнении.
14 августа Мишустин также освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. В распоряжении также отмечалось, что девушка попросила об этом сама.
В 2021 году Лопаткина подозревали в получении крупной взятки. По версии следствия, замглавы Байконура покровительствовал шести компаниям, которые должны были заниматься реконструкцией крыш жилых домов Байконура, перекладкой брусчатки на улице Арбат и оконтуриванием города забором из проволочной сетки.
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