Мишустин уволил Лопаткина с должности первого замглавы Байконура

В тексте документа отмечается, что Лопаткин самостоятельно попросил об увольнении.

14 августа Мишустин также освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. В распоряжении также отмечалось, что девушка попросила об этом сама.

В 2021 году Лопаткина подозревали в получении крупной взятки. По версии следствия, замглавы Байконура покровительствовал шести компаниям, которые должны были заниматься реконструкцией крыш жилых домов Байконура, перекладкой брусчатки на улице Арбат и оконтуриванием города забором из проволочной сетки.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил блогера Елену Блиновскую под арестом еще на полгода. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей.