Путин предложил ввести программу изучения ИИ в российских школах

Во время своей речи, президент привел в пример Китай, в котором уже практикуется подобная практика и дети уже изучают возможности искусственного интеллекта. Путин выразил уверенность в том, что с российским уровнем образования, подобные программы «по зубам» и отечественным школьникам. Он подчеркнул важность правильного построения школьной программы для таких уроков, и заявил, что нельзя ограничиваться только на этом. По мнению президента, в эту отрасль нужно углубляться как можно глубже.

Недавно Путин уже заявлял о значимости ИИ для всего человечества. По его словам, внедрение данной технологии в множество отраслей «начинает новую главу существования» в человеческой истории.