Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, но тот отказался

По информации издания, Путин сделал это предложение во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Сам глава Белого дома сообщил, что работает над организацией встречи Зеленского и российского президента.

Напомним, что в пятницу, 15 августа, Трамп встретился с Путиным в рамках саммита на Аляске. Встреча двух глав ядерных держав состоялась впервые с 2019 года. Стороны обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и развитие российско-американских отношений.

В понедельник, 18 августа, Зеленский прибыл в Овальный кабинет на переговоры с Трампом. Вместе с ним в Вашингтон прилетели лидеры стран Европы, в том числе глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об отношениях президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.