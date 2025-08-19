Трамп сделал необычное заявление об отношениях Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о характере отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. В интервью Fox News американский лидер признался, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский ладят между собой немного лучше, чем он думал.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию украинского конфликта. В понедельник, 18 августа, глава Белого дома провел встречу с Зеленским в Овальном кабинете, а в пятницу, 15 августа, Трамп впервые с 2019 года лично поговорил с Путиным на Аляске.

Американский лидер не раз заявлял, что хочет посодействовать завершению конфликта на Украине. По итогам встречи с российским президентом он заявил, что Путин готов к урегулированию украинского кризиса, однако для этого необходимо заключение прочного и долгосрочного мира, а не быстрое прекращение огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым не вернется Украине, а сама она не станет членом НАТО.