Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин высказался о положении Украины. По его мнению, эта страна уже не сможет существовать без поддержки и вмешательства западных партнеров и спонсоров.

Украину активно поддерживают европейские страны и США, в том числе финансируя и поставляя вооружение. Очередные пакеты военной помощи говорят о том, что западные партнеры Киева не заинтересованы в урегулировании конфликта. По словам Владимира Путина, Украина может развалиться без привычных западных «презентов».

«Только при поддержке со стороны Запада она может существовать, не только воевать — существовать», — сказал Путин на прямой линии.

Напомним, что в ходе прямой линии совмещенной с пресс-конференцией Владимир Путин ответил на вопросы об СВО и перемирии с Украиной. Он подчеркнул, что Киев трижды отказался идти на мировую, хотя поступали предложения от разных стран.