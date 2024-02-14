Путин предупредил Карлсона, что в США его может ждать судьба Ассанжа

Американского обозревателя Такера Карлсона могут арестовать в США по наущению администрации Белого дома, считает президент России Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер заявил, что не исключает гонения на Карлсона, наподобие того, что происходило и происходит сейчас с журналистом из Австралии Джулианом Ассанжем.

«[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», — заявил Путин, беседа с Зарубиным опубликована в аккаунте Кремля в соцсетях.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле ранее подчеркивали, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.