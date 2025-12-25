Путин предупредил о замене людей ИИ в творчестве и финансах

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

Президент РФ Владимир Путин выступил с ключевыми тезисами на заседании Государственного совета, посвященного развитию технологий и образования.

Центральной темой его выступления стала роль искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем.

Глава государства назвал искусственный интеллект гораздо более прорывной технологией, чем даже освоение космоса. По его мнению, следующие 10-15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации, в ходе которой ИИ начнет массово заменять людей на рабочих местах.

Под удар, по словам президента, попадут не только рутинные операции, но и сфера творчества, интеллектуального труда, оптовой торговли, финансов и даже государственного управления.

Глава государства поручил правительству и регионам создать условия для доступной и быстрой переквалификации работников, которые могут потерять работу из-за автоматизации.

Отдельное Путин уделил внимание системе образования в России. По его словам, школьников необходимо учить критически оценивать результаты работы ИИ, но при этом для них должны сохранить фундаментальные основы обучения.

В качестве меры поддержки российский лидер предложил сформировать рейтинг из 100 худших образовательных организаций, чтобы оказать им адресную помощь.

