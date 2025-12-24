«Ваш скилл нужен родине»: Собянин предложил московским геймерам вступать в беспилотные войска

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал нестандартное предложение столичным любителям видеоигр. Их умения, отточенные за компьютерами и консолями, теперь могут стать востребованы в армейских подразделениях, управляющих беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме, мэр столицы отметил, что москвичи часто занимают первые места на киберспортивных турнирах. Он напрямую обратился к этой аудитории, подчеркнув, что игровые таланты могут найти реальное применение для помощи армии.

Собянин сообщил, что в рамках Министерства обороны уже формируются специальные подразделения, куда активно набирают таких специалистов. По его словам, желающие заключить контракт могут рассчитывать на особые преференции, а командование с большим удовольствием примет новых бойцов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил рассмотреть включение теста на навыки управления БПЛА в комплекс ГТО.