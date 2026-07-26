Путин предупредил об активности иностранных субмарин на Северном морском пути

Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге, приуроченного к Дню ВМФ, заявил, что иностранные подводные лодки предпринимают попытки заходить на маршруты Северного морского пути. Президент напомнил, что в этом районе проходят трассы баллистических ракет и расположены места боевого дежурства российских атомных подводных крейсеров, пишет РИА Новости .

Северный морской путь остается не только важнейшей транспортной артерией, но и зоной стратегического внимания военных. Владимир Путин, отвечая на вопросы моряков в День ВМФ, подчеркнул, что помимо российских субмарин, несущих службу в арктических широтах, там фиксируется активность подводных сил других государств.

«Мы с вами, кроме этого, знаем, что там и трассы баллистических ракет проходят через Северно-морской путь. Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что российский флот продолжает укреплять присутствие в регионе, обеспечивая контроль и безопасность на всем протяжении СМП. Ранее Минобороны неоднократно сообщало об усилении арктической группировки и модернизации инфраструктуры для защиты национальных интересов в этом районе.