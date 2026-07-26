Ребенок погиб, пытаясь попасть на детскую площадку через ворота

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая во дворе на Коломенской улице.

Трагедия разыгралась 23 июля в одном из дворов Центрального района. Как сообщает 78.ru, водитель, собиравшийся покинуть территорию, не заметил подошедшего к проему ребенка и нажал кнопку пульта. Автоматические створки пришли в движение, зажав голову пятилетнего.

Очевидцы вызвали скорую, и мальчика в критическом состоянии доставили в больницу. Диагноз медиков был неутешительным: открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

Мать погибшего позже сообщила, что врачи боролись за жизнь сына до последнего, но спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются, следователи проводят проверку. Местные жители уже обратили внимание на отсутствие предупреждающих знаков и звуковых сигналов при открытии ворот, что могло бы предотвратить беду.