Перепутал имя в билете на Таиланд: турист узнал о риске отказа во въезде

Турист может столкнуться с проблемами при поездке в Таиланд из-за ошибки, допущенной при покупке авиабилетов. Пассажир перепутал имя и фамилию дочери при заполнении данных, однако специалисты рассказали, как исправить ситуацию, пишет TourDom

Ошибка появилась после оформления билетов

Турист Сергей С. приобрел билеты на стыковочный рейс в Бангкок через Ашхабад авиакомпании Turkmenistan Airlines. Покупка была оформлена через агентство по продаже авиабилетов.

После завершения оплаты мужчина обнаружил, что при внесении данных дочери указал имя и фамилию в неправильной последовательности. Из-за этого он начал опасаться, что семью могут не зарегистрировать на рейс.

Проблемы могут возникнуть при въезде в Таиланд

В компании ITM group, которая является генеральным агентом Turkmenistan Airlines в России, пояснили, что при отсутствии исправлений пассажиров, вероятнее всего, допустят к посадке.

Также не должно возникнуть серьезных трудностей во время пересадки в Ашхабаде. Однако при прохождении пограничного контроля в Бангкоке могут появиться проблемы из-за несоответствия данных в билете и загранпаспорте.

При тщательной проверке документов туристу могут отказать во въезде в Таиланд.

Билет рекомендуют переоформить

Специалисты советуют обратиться к продавцу перевозки и исправить ошибку до вылета. Простого изменения данных в бронировании может быть недостаточно, поскольку такие корректировки имеют ограничения.

В данном случае необходимо поменять местами имя и фамилию пассажира, поэтому рекомендуется оформить переиздание билета через агентство.