Более 650 тонн гуманитарного груза отправили из Химок в зону СВО

В подмосковных Химках на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас» состоялась очередная отправка гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Жители округа собрали продукты, медикаменты, средства защиты и экипировку, учитывая конкретные запросы бойцов. С 2022 года служба при поддержке горожан передала на фронт уже более 200 тонн грузов, а общий объем помощи из Химок превысил 650 тонн.

Как сообщила администрация г.о. Химки, отправка, прошедшая 24 июля, стала частью системной работы, которую химчане ведут на протяжении нескольких лет. Инна Монастырская, представляющая «ХимСпас», подчеркнула, что летний груз формировался максимально оперативно — с упором на бытовые нужды бойцов в полевых условиях. В партию вошли товары длительного хранения, аптечки, а также специализированное снаряжение, подобранное точечно под нужды подразделений.

Валентин Герасимов добавил, что помимо материальной поддержки в округе регулярно проходят акции морального характера: школьники написали тысячи писем с теплыми словами для военных. Эти послания, по его мнению, не уступают по значимости техническому оснащению.

Присоединиться к сбору может любой желающий — пункт приема работает в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая.