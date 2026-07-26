Дзюдоисты из Химок взяли шесть медалей на Кубке Азии в Гонконге

Сборная Московской области успешно выступила на Кубке Азии по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, прошедшем в Гонконге, завоевав шесть наград — три золотые и три бронзовые. Ключевой вклад внесли спортсмены из Химок: золото в весе до 48 кг взяла Алина Гаданова, а бронзу — Егор Бохонов и Амирхан Гаданов. Всего в турнире участвовали более 120 дзюдоистов из 13 стран, а рейтинговые очки на этих соревнованиях открывают путь на первенства мира и Азии.

Международный турнир в Гонконге собрал сильнейших юных дзюдоистов, и подмосковная школа единоборств показала достойный результат. Алина Гаданова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам, уверенно завоевала золото в своей весовой категории. Еще две бронзы в копилку региона принесли химчане Егор Бохонов и Амирхан Гаданов. Остальные три медали команде добавили спортсмены из Фрязино.

Депутат городского округа Артур Каримов высоко оценил выступление земляков, отметив, что эти победы — результат системной работы тренеров и созданных в Химках условий для роста спортсменов. «Такие успехи вдохновляют молодежь и подтверждают, что химкинская школа единоборств держит высокую планку», — заявил он.

Рейтинговые очки, заработанные на этом этапе, дают юным дзюдоистам право претендовать на участие в первенствах мира и континента в будущем сезоне.