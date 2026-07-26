Колоректальный рак стремительно молодеет: хирурги назвали пять тревожных сигналов

За последние три десятилетия колоректальный рак резко «помолодел»: если в 1990-х годах лишь каждый десятый случай выявлялся у пациентов младше 54 лет, то теперь — уже каждый пятый. Американский колледж хирургов (ACS) на своем конгрессе обнародовал пять симптомов, при которых молодым людям следует незамедлительно обращаться к врачу, не дожидаясь стандартного скринингового возраста.

Колоректальный рак впервые обошел рак груди и легких по смертности среди пациентов до 50 лет, став лидером в этой возрастной группе. По данным ACS Clinical Congress 2025, ректальное кровотечение повышает вероятность онкологического диагноза в 8,5 раз, однако молодые люди и даже их врачи часто ошибочно связывают этот симптом с геморроем, откладывая обследование.

Специалист по колоректальной хирургии Марилис Бутрос из клиники Кливленд Флорида призывает не игнорировать пять ключевых признаков:

стойкое изменение характера стула — диарея или запор, длящиеся несколько недель без видимой причины;

кровь в кале, которая может быть как ярко-красной, так и темной;

изменение формы стула — например, лентовидный кал, который может указывать на механическое препятствие;

необъяснимая потеря веса вместе с хронической усталостью и анемией;

отягощенный семейный анамнез: случаи полипов или рака у близких родственников кратно увеличивают риск.

Стандартный скрининг рекомендован с 45 лет, но при наличии любого из этих симптомов врачи настаивают на колоноскопии независимо от возраста — это золотой стандарт диагностики. Откладывать визит к гастроэнтерологу при таких проявлениях опасно для жизни.