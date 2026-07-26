Скрытые ДТП и поломки: раскрыта деталь, выдающая неблагонадежность китайской машины

Портал «АвтоВзгляд» раскрыл россиянам простой, но неочевидный способ проверить историю нового китайского автомобиля. Оказывается, встроенные видеорегистраторы, которые есть у многих современных моделей, часто записывают все происходящее с момента первого запуска двигателя. Таким образом, покупатель может заглянуть в «черный ящик» машины и узнать, как к ней относились при перегонке — включая грубую езду и возможные аварии.

В погоне за технологиями китайские автопроизводители оснащают свои модели видеорегистраторами, которые начинают съемку сразу при старте мотора, а у некоторых марок — круглосуточно по всему периметру. Редакция «АвтоВзгляда» советует покупателям не игнорировать этот бонус, а использовать его как инструмент контроля. В интернете уже попадаются записи, на которых перегонщики не церемонятся с новыми автомобилями — разгоняются до предела, проходят повороты в заносе, а последствия мелких ДТП старательно скрывают.

При этом дилеры редко проверяют содержимое карты памяти таких устройств, и у будущего владельца есть шанс застать врасплох недобросовестных сотрудников. Авторы материала подчеркивают, что любой инцидент, случившийся до передачи машины клиенту, может быть зафиксирован и стать весомым аргументом при споре. Особенно это важно, когда речь идет о вложении миллионов рублей в новый автомобиль: предварительный просмотр записей поможет избежать неприятных сюрпризов.