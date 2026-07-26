В Госдуме жестко ответили Пугачевой на готовность выступить в Киеве

Депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии «Ленте.ру» жестко отреагировал на заявление Аллы Пугачевой о готовности выступить в Киеве. По его мнению, концерт российской певицы в украинской столице невозможен, пока не изменится политическая ситуация.

Вслед за скандальным появлением в Юрмале и интервью украинским журналистам Алла Пугачева получила оценку своих слов от российского законодателя. Александр Толмачев обратил внимание, что разговор певицы с репортерами состоялся в Латвии, где, по его словам, последовательно нагнетается антироссийская риторика. При этом он подчеркнул, что интервьюеры представляли действующие украинские власти, недавние заявления которых он расценил как враждебные.

Депутат также задался вопросом о языке будущего гипотетического выступления. Он напомнил, что в арсенале Примадонны числится лишь одна песня на украинском, а этого явно недостаточно для полноценного концерта. По его убеждению, исполнение русскоязычных хитов в центре Киева на данный момент невозможно, а само обсуждение этой темы считает преждевременным.

Ранее сама Пугачева заявила, что готова спеть в Киеве «под мирным небом».