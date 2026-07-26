Диетолог раскрыл безопасную порцию огурцов и помидоров в день

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков в интервью aif.ru установил дневной лимит для любителей помидоров и огурцов: не более 500 граммов или двух средних томатов и пары небольших огурцов. Превышать эту норму врач не рекомендует, чтобы избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта, но при этом напоминает, что эти овощи не должны быть единственным источником клетчатки в рационе.

С наступлением сезона свежих овощей многие россияне готовы есть огурцы и помидоры килограммами, забывая о мере. Антон Поляков предостерегает от таких подвигов: по его словам, оптимальная порция для взрослого человека — два небольших огурца и два помидора среднего размера, что в сумме дает около полукилограмма. Такого количества достаточно, чтобы организм получил клетчатку, витамины и микроэлементы, но при этом не столкнулся с раздражением кишечника, которое может вызвать избыток органических кислот.

Врач подчеркивает: пытаться выполнить дневную норму овощей и фруктов исключительно за счет этих двух культур — ошибка. Оставшуюся часть полезного объема лучше набирать из других сезонных даров: зелени, кабачков, болгарского перца или капусты. Такой подход, по его мнению, не только разнообразит меню, но и сделает питание более сбалансированным и безопасным для пищеварения.