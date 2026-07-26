Алла Пугачева в ходе общения с украинскими журналистами заявила, что готова выступить в Киеве, если поступит соответствующее приглашение, передает интернет-издание «Абзац» в телеграм-канале. При этом супруг певицы Максим Галкин*, признанный Минюстом РФ иностранным агентом, назвал вопрос о своей поездке в украинскую столицу странным.

Алла Пугачева, чей образ на концерте в Юрмале уже вызвал горячие обсуждения, теперь дала новый повод для разговоров. На вопрос украинских репортеров о возможности концертов в Киеве певица ответила коротко и без колебаний: «Конечно, давайте. Пригласите — споем вместе». Ее муж Максим Галкин*, комментируя аналогичный вопрос о собственной поездке, растерялся и назвал его странным, не дав четкого ответа.

Напомним, что недавно пара стала почетными гостями на мероприятии Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитости появились перед объективами папарацци, держась за руки, чем вновь привлекли к себе внимание публики.

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*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ