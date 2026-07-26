Путин подписал новый закон: вернувшимся с СВО экс-заключенным заново устроят быт

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет меры социальной адаптации для граждан, отбывших наказание в колониях или на принудительных работах, а затем призванных на военную службу или заключивших контракт с ВС РФ в период СВО. После возвращения с фронта государство будет помогать им с трудоустройством, восстановлением документов и жилищными вопросами, а срок обращения за поддержкой составит полгода.

Документ, опубликованный на портале правовых актов, вводит новый порядок работы с категорией граждан, чей жизненный путь прошел через уголовное наказание, а затем — через участие в боевых действиях. Речь идет не только о тех, кто отбывал срок в местах лишения свободы, но и о лицах, находившихся на принудительных работах или отбывавших наказание без изоляции от общества. После увольнения со службы они смогут обратиться за помощью в течение шести месяцев. Если срок пропущен по уважительной причине (с документальным подтверждением), отсчет продлевается — подать заявление разрешено еще в течение полугода после того, как причина перестала действовать.

Государственная поддержка включает содействие в социальной адаптации, поиске работы, а также в восстановлении утраченных документов и жилищных прав. В случае отказа заявитель должен получить письменный ответ с объяснением причин. Закон призван предотвратить повторную маргинализацию людей, которые прошли через службу и готовы вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что Путин предупредил об активности иностранных подлодок на Северном морском пути.