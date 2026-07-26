Скидки на все услуги ЖКХ: кого коснуться новые льготы в России

Общественная палата РФ выступила с инициативой ввести скидки на все коммунальные услуги для неработающих пенсионеров. Замсекретаря ОП Владислав Гриб предлагает сделать эту меру федеральной, с привязкой к площади жилья и особым акцентом на владельцев частных домов, чьи траты на содержание часто выше, чем у жителей многоэтажек. По его мнению, это не только поддержит пожилых, но и затормозит отток населения из деревень и малых городов.

Владислав Гриб в беседе с РИА Новости заявил, что нынешняя система поддержки пенсионеров в сфере ЖКХ требует пересмотра. Он предлагает закрепить на федеральном уровне право неработающих пожилых граждан на скидку при оплате всех коммунальных платежей. При этом важно учитывать метраж жилья, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от счетов — льгота должна распространяться на часть площади пропорционально установленному лимиту.

Особое внимание, по словам Гриба, следует уделить жителям частных домов в малых городах и сельской местности. Затраты на отопление, водоснабжение и вывоз мусора там нередко обходятся дороже, чем в многоквартирных домах, и многие пожилые люди вынуждены переезжать в крупные центры только из-за непосильных счетов. Гриб убежден, что новая мера сможет переломить эту тенденцию и сохранить население в регионах.