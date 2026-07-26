Россиянин избежал ампутации в Египте после вмешательства Минздрава и МИД

В Египте 39-летний курянин Виталий, отдыхавший с женой и маленьким ребенком, столкнулся с угрозой ампутации ног из-за тромбоза. Ситуация осложнялась истекающей въездной визой — срок заканчивался 26 июля. Однако благодаря оперативному вмешательству губернатора Александра Хинштейна, Минздрава и МИД России туриста доставили в Москву обычным рейсом, после чего госпитализировали в ведущий хирургический центр. Об этом пишет ТАСС .

Курянин Виталий отправился в Шарм-Аль-Шейх с семьей, но 22 июля внезапно почувствовал себя плохо. В местном госпитале диагностировали тромбоз нижних конечностей, и врачи предупредили о высокой вероятности ампутации. К довершению бед 26 июля у мужчины заканчивалась въездная виза, что делало его дальнейшее пребывание в стране нелегальным. Родственники срочно написали губернатору Александру Хинштейну в соцсетях, и тот незамедлительно связался с главой Минздрава Михаилом Мурашко и представителями МИД.

По словам Хинштейна, реакция была мгновенной: консульские службы взяли ситуацию на контроль, а врачи Центра медицины катастроф приготовились к вылету в Египет. К счастью, состояние пациента позволило транспортировать его обычным авиарейсом, без спецборта. Сегодня мужчину прямо с летного поля доставили в Научно-медицинский центр хирургии имени Вишневского, где он продолжит лечение. Губернатор добавил, что курский Минздрав держит связь с московскими коллегами.

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