Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал официальный визит в Китайскую Народную Республику, который продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Поездка осуществляется по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Первой точкой на маршруте российского лидера стал город Тяньцзинь, где запланировано проведение саммита государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Владимир Путин отметил, что китайский лидер демонстрирует мировой общественности образец взаимоуважительного партнерского диалога. Глава российского государства также акцентировал, что Москва высоко ценит искреннюю заинтересованность председателя Си Цзиньпина в поступательном углублении и развитии всего спектра двусторонних отношений.

Ранее сообщалось о том, что западные лидеры не приглашены на военный парад в Китае.