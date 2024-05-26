Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел в Ташкент, где пробудет 26 и 27 мая с официальным визитом.

В аэропорту Ташкента главу российского государства встретили высокопоставленные официальные лица Узбекистана. После чего Путин сел в президентский лимузин Aurus и выехал со взлетной полосы

Напомним, Владимир Путине проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры РФ и Узбекистана в ходе беседы обсудят дальнейшие перспективы развития российско-узбекистанские отношения. При этом, переговоры коснутся всех практических вопросов.

Также в ходе визита Путин вместе со своим узбекским коллегой примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Ожидается подписание ряда двухсторонних документов.