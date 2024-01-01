Путин пригрозил Киеву утроенными ударами после террористических атак на Белгород

Беседуя с участниками СВО в госпитале имени Вишневского президент России заверил, что ракетный удар ВСУ по Белгороду, что произошел перед Новым годом, не останется безнаказанным.

Со слов российского лидера, Украина жестко заплатит за каждую загубленную жизнь. На вопрос российских военнослужащих, стоит ли применять к врагу более жесткие меры возмездия, Путин подчеркнул, что ВС РФ утроит нанесение чувствительных ударов по военным объектам на Украине.

«Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде — прим. ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия будет наращивать удары по военным объектам на Украине.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.