Путин принял приглашения Си Цзиньпина посетить Китай в октябре

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить форум «Один пояс, один путь», который пройдет в Китае в октябре.

Об этом российский лидер сообщил на встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И в среду, 20 сентября.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд «Один пояс, один путь», – сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что участие в таком форуме полностью соответствует интересам российской и китайской сторон.

О том, что Путин может принять участие в предстоящем мероприятии в КНР во вторник, 19 сентября, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались в марте 2023 года в рамках официального трехдневного визита китайского лидера в РФ. Стороны провели переговоры и обсудили политическую обстановку не только вокруг Украины, но и во всем мире, а также поговорили о перспективах торговых отношений России и Китая.

Китай наряду с другими странами внес свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, представив свой план мирного соглашения между Москвой и Киевом.