Путин проигнорировал телефонный звонок во время общения с многодетной семьей

Во время общения с многодетной семьей президенту России Владимиру Путину позвонили по телефону. Он не стал отвечать на звонок и прерывать разговор. Об этом рассказало РИА Новости.

Российский лидер в режиме видеоконференции пообщался с представителями многодетных семей. В то время когда он общался с семьей из Ингушетии, которая воспитывает 11 детей, ему позвонили по телефону. Путин только посмотрел, кто именно ему звонит, но не стал отвечать на вызов. Глава государства продолжил говорить с детьми, и даже выслушал, как один из них прочитал ему стихотворение.

Ранее Путин предположил, что допинговые скандалы, связанные с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой, могут быть вызваны привлечением к работе с ними специалистов из нетрадиционной медицины. Президент в продолжение темы дал указание профильным структурам привести в надлежащее состояние сферу спортивной медицины.