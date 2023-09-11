Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести»

Ранее российский лидер поддержал инициативу присвоить такое звание городам. На прошлой неделе Путин участвовал в заседании организационного комитета «Победа».

Звание за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность» получили Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Звание «Город трудовой доблести» до этого было присвоено 20 городам. Оно существует с 2020 года. Позже перечень отмеченных почетным званием городов увеличился.

Согласно Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ, в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении этого звания.

Основанием для награждения городов почетным званием являются награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в период Великой Отечественной войны.

В 2021 году Банк России начал выпуск серии монет «Города трудовой доблести», с 2021 по 2022 годы было выпущено 16 почтовых марок этой же серии.

Всего почетного статуса на данный момент удостоено 63 российских города.