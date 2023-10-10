Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 4-й армии ВВС и ПВО

Об этом 9 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях. Он отметил, что бойцы армии получили почетное наименование за массовый героизм и отвагу. Также глава государства подписал соответствующий указ.

«Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!», – написал Голубев.

4-я Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВВС и ПВО входит в состав Южного военного округа, штаб которого расположен в Ростове-на-Дону.

Ранее звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских ВС, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак.

Сейчас почетное наименование «гвардейский» имеют более 150 частей, соединений и флота России.

В сентябре Путин также присвоил это звание 58-й общевойсковой армии, которые с 2015 года выполняют задачи в центре по примирению. Кроме того, такое звание получил 332-й отдельный вертолетный полк.