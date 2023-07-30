Путин признался журналистам, почему он передумал ехать на саммит БРИКС в ЮАР

По словам главы российского государства, выданный весной нынешнего года ордер Международного уголовного суда ордер на его арест тут совсем ни при чем.

Как сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, так сложилось, что в эти дни важнее поездки на саммит БРИКС его личное присутствие в РФ.

«Я не думаю, что моё пребывание на саммите БРИКС важнее, чем моё пребывание в России сейчас», — подчеркнул президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что президент Владимир Путин отказался от очного участия в саммите БРИКС в ЮАР и намерен выступить там 23 августа в режиме видеосвязи.