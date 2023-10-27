Путин призвал разобраться с оборотом оружия в России

В пятницу, 27 октября, глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил вопросы, связанные с оборот оружия на территории России. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов», – сказал Путин.

Как сообщил российский лидер, по этому вопросу на совещании с докладами выступят глава Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Путин призвал пересмотреть инциденты, когда в страну завозят оружие из-за рубежа, в том числе из Украины.

Контроль за оборотом оружия осуществляют Росгвардия и ее территориальные органы, а также органы уполномоченные Правительством РФ выдавать соответствующие лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также органы государственного контроля.

13 июня Путин подписал закон, регулирующий оборот оружия в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. В документе отмечается, что жители этих регионов до 2026 года могут хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему при наличии разрешений, выданных им ранее МВД Украины, ДНР или ЛНР. Покупать новое оружие с такими документами нельзя, необходимо получать разрешение у российских структур.