Президент РФ Владимир Путин обратился к следователям с призывом к началу системных расследований преступлений неонацистов, а также наемников и карателей. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.

В заявлении сказано, что системная работа над подобными преступлениями является необходимостью. Он также призвал расследовать террористические акты против граждан и общественных деятелей.

Путин также подчеркнул, что для следования от сотрудников потребуется профессиональная хватка, сильный характер и готовность выдерживать любые нагрузки. По мнению президента, они также должны быть ответственными и принципиальными в различных ситуациях и обстоятельствах.

Ранее лидер РФ заявлял, что целью СВО является противостояние последователям нацизма.