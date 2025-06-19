Путин призвал власти Украины к диалогу
Путин призвал Украину к переговорам
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин снова обратился к представителям властей Украины с призывом согласиться на диалог на фоне эскалации конфликта.
Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Российский лидер сказал, что «не надо тянуть, надо садиться и договариваться».
Так Путин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния и регулярных обострений в зоне конфликта.
Ранее Путин опроверг информацию об уничтожении Россией жилых кварталов в Киеве.