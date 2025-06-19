Путин опроверг информацию об уничтожении Россией жилых кварталов в Киеве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств опроверг данную информацию.

Он отметил, что наши бойцы наносят удары не по жилым кварталам украинских городов, а по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Путин также добавил, что если бы журналисты действительно бы видели, как ракеты разбили жилые кварталы, то они вряд ли могли об этом что-то сказать, так как их не было бы в живых.

Удар был по заводам, производящим военную технику, пояснил президент.

Ранее сообщалось о том, что Путин объяснил, кто должен подписывать договор от Украины.