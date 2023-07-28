Путин призвал вспомнить о наследии СССР в Африке и вернуться к этому опыту

Президент России Владимир Путин призвал вспомнить о наследии, оставленном СССР на африканском континенте, и вернуться к опыту строительства предприятий в странах. Об этом глава государства заявил в ходе экономического форума «Россия-Африка».

«Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке. Мы должны вернуться к этой практике»», – сказал Путин.

Так президент России отреагировал на выступление главы Уганды Йовери Мусевени, который заявил, что африканские государства продают сырье по низкой цене в отличие от продуктов, которые стоят намного дороже.

Путин подчеркнул, что Советский Союз и Россия никогда не придерживались политики покупки в Африке только сырья.

СССР активно сотрудничал с африканскими государствами в сфере создания многоотраслевых национальных хозяйств. Советские специалисты принимали участие в строительстве 30 энергообъектов на континенте. Совместными усилиями в Египте был построен крупный гидроэнергетический комплекс – Асуанский. Кроме того, Советский Союз активно оказывал поддержку в сфере горнодобывающей промышленности Африки, черной и цветной металлургии.

Форум «Россия-Африка» стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в нем принимают участие делегации из 49 государств Африки. Также Песков отмечал, что на правительства этих стран оказывается давление со стороны Запада.