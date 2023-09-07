Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет голосовать на предстоящих выборах мэра Москва онлайн. Об этом Песков сообщил журналистам в четверг, 7 августа.

«Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в последние годы в выборах участвуют большое количество граждан РФ, поскольку участие в них в качестве избирателя становится проще и технологичнее. Песков добавил, что региональные выборы чрезвычайно важны, так как люди выбирают тех, кто будет решать их ежедневные жизненные задачи.

Выборы мэра столицы стартуют 8 сентября. Голосование продлится до 10 сентября. От партии «Единая Россия» в выборах примет участие нынешний глава Москвы Сергей Собянин, представитель КПРФ Леонид Зюганов, член партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, а также представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В Москве в это же время будут проходить выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). На избирательных участках будут стоять терминалы с электронными бюллетенями. Голоса будут защищены блокчейном точно так же, как и голоса онлайн-избирателей.

Кроме того, все избиратели Москвы смогут проголосовать на участке как обычно – с бумажным бюллетенем, по месту постоянной регистрации. Голосование начнется в 08:00. 10 сентября в 19:59 все способы голосования будут закрыты.